El padre de Haaland la lia en el Bernabéu: se encaró con la afición realizando cortes de mangas

El noruego Erling Haaland no tuvo su mejor noche en el Santiago Bernabéu donde se vio frenado por el plan ideado por Carlo Ancelotti. Mientras el delantero era protagonista en el césped, su padre Alf-Inge Haaland, lo era en uno de los palcos del estadio. Estuvo señalado por la polémica ya que varios aficionados denunciaron su actitud despectiva hacia ellos, realizando gestos feos y dedicando cortes de mangas.

El padre de Haaland encarándose contra la afición madridista. Captura





En un vídeo colgado en las redes socieles se ve como los miembros de seguridad del Bernábeu expulsan al progenitor del delantero y a su acompañante, mientras los seguidores merengues recriminan el comportamiento del padre del noruego con gritos de "tonto" o "fuera".

Tuit de Alf-Inge Haaland, justificando las acciones. Twitter @alfiehaaland





Alf-Inge Haaland, al que se le vió con actitud prepotente junto a su acompañante dedicando peinetas incluidas a los aficionados madridistas y llegando a lanzarles cacahuetes, se quiso justificar en las redes sociales dando su propia versión: "Ok. El Real Madrid no estaba contento de que estuviéramos celebrando el gol de Kevin De Bruyne. Aparte, tuvimos que movernos porque los aficionados del RM no estaban contentos con el 1-1".

La eliminatoria quedó abierta con un empate entre ambos equipos (1-1) y se decidirá el próximo miércoles 17 de mayo, en el Etihad Stadium.