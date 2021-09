Oblak: "Tenemos que hacer más para ganar estos partidos"

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, expresó este miércoles, tras el 0-0 con el Oporto en la Liga de Campeones, que, "por suerte", hay VAR y se señaló la mano de Taremi que supuso el 0-1 invalidado después por el árbitro, y remarcó que su equipo tiene que "hacer más" para ganar este tipo de encuentros.



"El Oporto ha estado muy bien, no teníamos muchos espacio y faltaba un poco de creatividad. No hemos tenido muchas ocasiones. Siempre va a ser duro con equipos que se cierran y juegan al contragolpe. Nosotros tenemos que hacer más para ganar estos partidos", explicó en 'Movistar' al término del encuentro.



"Está claro que estábamos buscando la victoria. Las cosas no salieron como queríamos. El Oporto ha jugado bien, defendiendo bien, ha estado peligroso al contraataque... Creo que manejamos el partido bastante bien hasta el momento que marcaron gol. Por suerte, era mano. Hay que seguir. Quedan muchos partidos y nos van a esperar partidos como el de hoy", valoró el guardameta esloveno.



Y habló del gol anulado al Oporto: "Enseguida, cuando ha pasado, me parecía un poco raro que ha rebotado así el balón en su cuerpo. Por suerte, hay VAR y han pitado la mano. De un error nuestro casi nos marcan. Durante todo el partido no tenían ninguna ocasión, pero hay que estar atentos a todo para que no pasen sustos como este".