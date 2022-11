Mbappé 'echa la culpa' a Carlos Soler de que el PSG haya quedado segundo de grupo

El PSG se dejó el liderato del Grupo H en Turín pese a ganar por 1-2. Y es que la victoria por 1-6 del Benfica en Israel dejó a los portugueses como primeros clasificados de cara al sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Al término del encuentro le preguntaron a Kylian Mbappé por lo sucedido y las sensaciones que tenía y dejó unas sorprendentes declaraciones en las que no quedó bien parado Carlos Soler, titular en la mediapunta en sustitución de Neymar: "Soler no tiene el hábito de jugar como titular. Es un jugador distinto a Neymar. No tienen las mismas características. Pero bueno, hicimos lo que pudimos, encadenamos algunas jugadas interesantes y ganamos el partido", afirmó el galo.

Lo nunca visto: Benfica y PSG tuvieron que ir al séptimo criterio de desempate para conocer quién era primero Acabaron empatados a 14 puntos, sus dos partidos fueron 1-1 y tenían una diferencia de +9 después de anotar cada uno 16 goles y recibir 7. Se decidió por las dianas como visitante. 03 nov 2022 - 11:52

Christophe Galtier decidió que el futbolista valenciano sería el sustituto en el once del sancionado Neymar, cuya baja por acumulación de tarjetas obligó a su técnico a cambiar el sistema y utilizar a Messi y Mbappé en punta con Soler por detrás. El exvalencianista disputó 67 minutos.