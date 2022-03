Verratti: "Ante el Real Madrid no llegará con dar el 80%"

A dos días de jugarse en el Santiago Bernabéu el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones, el medio italiano del París Sain-Germain Marco Verratti dijo que ante el Real Madrid no será suficiente "con dar el 80 por ciento".



En una entrevista al canal oficial del PSG, el talentoso centrocampista recordó que en los dos últimos años han logrado en la competición reina una final y unas semifinales. "Sabemos que hay otros equipos con nuestro mismo objetivo, pero nosotros nos vamos acercando", incidió.





