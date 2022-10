Lucas Vázquez: "Es inevitable pensar en el Clásico"

El jugador del Real Madrid Lucas Vázquez habló en rueda de prensa en la previa del partido ante el Shakhtar, correspondiente a la 4ª jornada de la Liga de Campeones, de su estado de forma tras la lesión y la semana que les espera con el partido de Champions y el Clásico el próximo domingo a las 16:15 horas: "Estoy bien, tengo buenas sensaciones. Todos tenemos en el punto de mira el Clásico, es inevitable pensar en él, pero ahora solo nos centramos en el partido de mañana, que puede ser un paso muy imoprtante para pasar a la siguiente ronda. Nosotros nos preocupamos de lo nuestro, si ganamos mañana conseguimos la clasificación". Sobre la delicada situación que vive Ucrania, con los ataques por parte de Rusia, Lucas afirmó que "sería muy complicado vivir una situación así, esperamos que termine lo antes posible".

El lateral del Real Madrid opinó sobre las palabras de Xavi Hernández, que dijo que la Champions a veces no la ganaba el mejor: "Ganar una Champions no es ni por suerte ni por casualidad; ganar tantas en los últimos años es un orgullo para todos. Lo que opinen fuera no nos importa mucho". Además, Lucas Vázquez también habló de que a los blancos no les dan como favoritos para ganar esta Liga de Campeones: "No nos molesta que no nos den por favoritos; el año pasado no nos daban por favoritos y la ganamos. Es algo que no depende de nosotros; de nosotros depende hacerlo bien e intentar ganarla".

Por último, Lucas confirmó si se considera delantero o lateral, puesto que lleva ocupando últimamente: "A día de hoy me considero lateral derecho, me he adaptado muy bien. Cada vez me encuetnro mejor y disfruto en esa posición".