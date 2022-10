Lopetegui: "No voy a opinar de lo que ha sucedido estos meses por respeto"

El técnico del Sevilla FC, Julen Lopetegui, insistió este martes en que no emitirá ninguna opinión "sobre lo ocurrido estos últimos meses", en relación a su futuro en el club, "por respeto" a su "principal responsabilidad", al mismo tiempo que destacó que "no se regalan 170 partidos en un club" como el hispalense, cifra que alcanzará este miércoles en Liga de Campeones.

"Por respeto a mi principal responsabilidad, no voy a opinar sobre lo que ha ocurrido estos últimos meses. Prefiero guardármelo, dentro de la responsabilidad que tengo como entrenador del Sevilla y afrontar el partido con la mayor de las energías. No se regalan 170 partidos de casualidad en un equipo como el Sevilla, también hay que ganar mucho para estar 170. No voy a cambiar mi discurso ni mi actitud, debo estar a la altura y las exigencias del club y la afición, que merece lo mejor de los responsables de este club", afirmó en rueda de prensa antes del partido de este miércoles.

Ante todas las preguntas sobre su futuro más inmediato en el club, Lopetegui recalcó que no emitiría ninguna opinión "que no sea deportiva" antes un partido frente a un rival tan "exigente". "A la guerra no se va ni con melancolía, ni excusas, ni dudas. A mis jugadores les trato de transmitir carácter y confianza. Voy a seguir haciendo lo que hice desde que llegué, no llevo dos meses, es nuestro cuarto año y trataremos de revertir la situación, trabajando, insistiendo y dando lo mejor de nosotros mismos", apuntó.

"Tengo el foco puesto en un partido de Champions ante el Borussia, nos costó sangre, sudor y lágrimas el año pasado. Tenemos de tratar de afrontarlo, disfrutarlo y ganarlo. Todo lo que sea salir de ese foco es perder energía y perder el sitio, y tengo que ser muy responsable con mi afición, que se merece lo mejor de todos nosotros", profundizó sobre cómo afronta el partido.

Por ello, reflexionó y dijo que "las situaciones son las que son y uno tiene que tratar dar la mejor respuesta de sí mismo". "Uno tiene que ser responsable de lo que controla, y yo controlo a mis futbolistas, a mi equipo, y tratar de preparar lo mejor posible el partido de este miércoles", añadió.

Así, destacó que la plantilla está "con esa concentración, ilusión y foco puesto en lo unico que es importante". "Tenemos que estar concentrados en algo tan importante como un partido de Champions", comentó, antes de manifestar que él personalmente encara el duelo "ilusionado y responsabilizado por ejercer" su "principal responsabilidad", que es la de "convencer, entrenar y preparar a un grupo excelente de jugadores".

Gudelj personifica el apoyo de la plantilla a Lopetegui

El jugador del Sevilla Nemanja Gudelj aseguró este martes que la plantilla "siempre" apoyará al técnico hispalense, Julen Lopetegui, después de que su futuro siga en el aire tras un pobre inicio de temporada, al mismo tiempo que expresó que el equipo "está preparado" para conseguir esa victoria que "merece la afición" y los propios futbolistas.

"Todo el equipo ha ganado muchas cosas y siempre vamos a apoyar al míster. Hemos ganado porque somos un equipo muy unido, como una familia, y vamos a seguir así", aseveró. El defensor reconoció que "no" le "ha llegado nada" sobre una posible destitución de Lopetegui. "Yo analizó el último partido, el siguiente, es ir partido a partido, estar enfocado en otras cosas es innecesario y no viene bien al fútbol", afirmó.

"Fuera del fútbol no escuchamos ni leemos nada, estamos enfocados en los partidos. No es el primer periodo difícil que vivimos y siempre hemos salido más fuertes de lo que estábamos y saldremos también de este", manifestó sobre la actual situación, rozando el descenso en Liga con cinco puntos y colista de su grupo europeo.