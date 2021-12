Lopetegui: "Es una noche triste, pero no ha terminado la temporada"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, lamentó la eliminación de su equipo en la 'Champions League' tras perder con el Salzburgo por 1-0 y aseguró que es una "noche triste" pero recordó que "no ha terminado la temporada".



"Sentimos decepción porque teníamos mucha ilusión. Sabíamos que era complicado, hemos tenido una fase de grupos accidentada, pero hoy teníamos la posibilidad de enmendarlo y no ha podido ser. Pasamos del 0-1 al 1-0 y prácticamente al poco tiempo nos quedamos con diez", analizó Lopetegui en declaraciones a Movistar.

"No pudimos rehacernos, ni dar la vuelta al marcador. El partido pasaba por no encajar para tener opciones de ganarlo y estábamos por encima de ellos en muchas facetas, pero no salió. Insisto que fue un golpe duro la expulsión y su gol; no pudimos hacerlo", añadió el de Asteasu.

Preguntado por las causas de la eliminación, Lopetegui fue claro. "Seguramente no hemos hecho bien las cosas, hemos tenido situaciones que han sido nuestra responsabilidad. Penaltis, expulsiones... pero hoy, repito, teníamos la opción de arreglarlo a pesar de las bajas y todos los problemas y no salió", dijo.

"Creo que hemos hecho un partido para poder tener opciones, estábamos dentro del partido en todo momento, y ellos cada vez tenían menos energía en la presión. Y justo ahí ha venido el gol en una transición tras una pérdida", recordó Lopetegui. "Es complicado para todos porque teníamos muchas ganas e ilusión, ahora toca levantarse porque tenemos por delante todavía tres competiciones muy importantes. Mañana nos levantaremos porque tenemos un partido de Liga en breve y queda mucha temporada", aseveró.

"Estamos decepcionados, ya está. Ahora trataremos de mirar de frente a las competiciones que tenemos por delante. La Europa League, la Liga y la Copa las afrontaremos con toda la energía. Es una noche triste, pero no ha terminado la temporada", finalizó Lopetegui.