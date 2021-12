Lopetegui: "Tendremos que hacer muchas cosas bien, el Salzburgo es el que mejor ha jugado del grupo"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, destacó la fortaleza del Salzburgo, su rival este miércoles en la última jornada de la fase de grupos de la 'Champions League', y aseguró que es el equipo "que mejor ha jugado del grupo", además de incidir en la "ilusión" de sus jugadores.

"Tenemos mucha ilusión por conseguir el objetivo y ser capaces de ganar a un muy buen equipo después de haber estado con pie y medio fuera de la competición. Ahora tenemos la posibilidad de seguir adelante pero mañana seremos muy conscientes de la dificultad", indicó Lopetegui en la rueda de prensa previa al encuentro.

"No miramos las cosas negativas, ni lo que no tenemos. En la balanza puede más la ilusión que todo lo demás. El Salzburgo es el rival que mejor ha jugado del grupo, tienen jugadores de un talento extraordinario, de gran presente y mejor futuro. Y tienen una gran idea consolidada de juego. Tendremos que superar al rival y para ello habrá que hacer muchas cosas bien", añadió el de Asteasu.

"Tenemos que mirar el reto de frente pero con la ilusión por delante porque habrá que estar muy concentrados y dar al partido lo que necesite en cada momento. Tenemos un equipo delante que nos obligará a defender muy bien y hay que estar centrados al cien por cien en el juego", aseveró.

Ganar sí o sí... con bajas

Preguntado por las bajas y las dificultades -ya que deben ganar sí o sí- el técnico nervionense no quiso pensar en ello. "No queremos pensar demasiado en ese escenario, tiene que pesar más la ilusión del objetivo que las otras cuestiones. Hay que minimizarla. Queremos hacer un buen partido de forma continua", dijo.

"El rival ha ganado todos sus partidos en casa de Liga y 'Champions', es un equipo que juega muy bien y tenemos que ser capaces de gestionar de la mejor manera su juego. Tengo plena confianza en los que están y a partir de ahí tendremos que ser capaces de hacer un gran partido", comentó.

"¿Ilusión? He repetido mucha la palabra ilusión y la seguiré repitiendo. Claro que tenemos que hacer muchas cosas bien mañana, sobre todo interpretar bien cada momento... y dar al partido lo que necesita sin pensar en el resultado, sino pensando en el juego. Los partidos son como melones, hasta que no los abres no sabes cómo salen", espetó.

Por último, Lopetegui dejó claro que siempre prefiere jugar con público aunque sea en un estadio rival. "Siempre con público, siempre, sin ninguna duda. Y nos adaptaremos todos a esta situación excepcional, pero el fútbol tiene sentido con público", finalizó.