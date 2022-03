Marcos Llorente: "El equipo debe tener una agresividad muy alta"

Marcos Llorente, centrocampista del Atlético de Madrid, avisó este lunes de que el Manchester United, su rival este martes en los octavos de final de la Liga de Campeones, no es sólo Cristiano Ronaldo, sino que tiene "otros grandes jugadores con un nivel muy alto", remarcó que es "imposible no estar motivados en partidos así" y señaló que su equipo deberá tener "una agresividad muy alta" para superar la eliminatoria.



"Con jugadores así (como el atacante portugués) hay que tener siempre cuidado, pero no sólo con Cristiano, sino que tiene otros grandes jugadores con un nivel muy alto. Hay que estar pendiente de todos", explicó en la rueda de prensa oficial de la víspera del duelo desde el escenario del encuentro, Old Trafford, donde el conjunto rojiblanco determinará su futuro en la Liga de Campeones, pendiente de una victoria para continuar adelante.



"Está totalmente abierto. Y más con el resultado que hubo en el partido anterior (1-1 en el Wanda Metropolitano). Al final, se va a decidir todo en este partido. Va a ser un partido duro, donde el equipo tiene que tener una actitud y una agresividad muy alta para conseguir pasar la eliminatoria", continuó Marcos Llorente, quien aseguró que la plantilla sabe "las cosas buenas" que tiene el United, al que han estudiado los últimos días.

Se entrena el @Atleti en Old Trafford: Giménez y Kondogbia con el grupo, @simeone decidirá si mañana salen de inicio... @tjcope ... pic.twitter.com/bNQewHG9xw — Antonio Ruiz (@RuizAntonito) March 14, 2022



"Lo hemos trabajado estos días y el equipo está más que preparado para hacer las cosas que nos pide el cuerpo técnico para hacer un partido competido. Estamos deseando todos que llegue el partido de mañana. Creo que es imposible no estar motivados con partidos así. Es un encuentro muy importante para nosotros", declaró.



"Venimos de una buena dinámica, sacando resultados, cumpliendo objetivos y el equipo tiene ganas de ganar", apuntó Llorente, en referencia a los cinco partidos consecutivos sin perder -su mejor racha desde septiembre- o a las cuatro victorias que encadena actualmente en LaLiga Santander para situarse en la cuarta plaza.