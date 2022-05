Las explicaciones en El Partidazo a otra increíble noche del Real Madrid en la Champions, rumbo a la final

Escucha el 'Tiempo de Opinión' especial de este miércoles en El Partidazo de COPE, dirigido por Juanma Castaño, en el que un amplio arsenal de comentaristas intentaron explicar lo inexplicable: cómo logró remontar el Real Madrid frente al Manchester City, en una eliminatoria en la que el equipo de Carlo Ancelotti estaba fuera de cara a los últimos cinco minutos de partido.

Analizaron el Real Madrid - Manchester City Paco González, Manolo Lama, Tomás Guasch, Roberto Palomar, Siro López, Guillém Balagué, David Sánchez y los ex futbolistas Manolo Sanchís, Santi Cañizares, Poli Rincón y Fernando Morientes.

No hay palabras: otra remontada histórica del Madrid para jugar la final contra el Liverpool Los goles de Rodrygo, en el 90' y el 91', y el tanto de Benzema de penalti en la prórroga consuman la remontada de los blancos. La final, el 28 de mayo ante el Liverpool en París. 04 may 2022 - 19:11





El análisis, en titulares

Manolo Sanchís: "Ni para los que hemos vivido algunas de estas nos parece normal".

Paco González: "Lo más lógico y racional es lo que nos ha dicho un oyente: que Dios tiene que ser del Real Madrid".

Imagen del Real Madrid - Manchester CityEFE

Tomás Guasch: "Esto no lo vas a ver en ningún deporte y en ningún espectáculo".

Roberto Palomar: "Tiene que haber un chamán, un sacerdote, un psicólogo… O ha sido algo que han echado a las tuberías porque no tiene explicación"

Santi Cañizares: "Me llevo riendo desde que Paco González dice que Mahrez le ha llevado al Real Madrid hasta ese momento en Europa".

Siro López: "Con el 0-1 pensaba que si lográbamos meter en el minuto 85, doy mi palabra de honor, se podía dar la vuelta".

Manolo Lama: "El Madrid estaba muerto y cuando empata ves cómo los rivales empiezan a derretirse y les pesa el culo del miedo".

Poli Rincón: "A la final llega el peor equipo de la Champions, no juega a nada, no tiene equipo, no tiene entrenador… Hasta el Euromillones si no pagas, no toca, así que hasta para tener suerte hay que pagar. Pero este equipo tiene lo que no tiene nadie: historia"

Fernando Morientes: "En el minuto 85 yo mandé varios mensajes pensando que se acababa el sueño. El único argumento es que juegues mal, regular o bien, pierdes contra el Madrid".