Koeman: "Mi relación con Laporta es perfecta; hemos tenido cositas, pero lo hemos hablado"

Ronald Koeman se ha visto obligado a aclarar su relación con Joan Laporta en la primera rueda de prensa de Champions League de la presente temporada.

La incertidumbre propia de una pretemporada agitada ha salpicado a la actualidad del FC Barcelona en la previa del partido frente al Bayern Munich en el Camp Nou (martes, 14 de septiembre a las 21 horas). Por ello, Koeman pide tiempo para adaptar el equipo: "Hemos tenido cambios importantes. Necesitamos tiempo, tenemos que cambiar cosas, y va a ser un partido interesante para sacar conclusiones de cómo estamos", advirtió el técnico neerlandés.

Busquets: "Si Koeman y Laporta tienen un problema deben hablar entre ellos pero creo que no es el caso" El centrocampista, en rueda de prensa, comentó que "tenemos un grupo difícil y sería clave sacar un buen resultado" ante el Bayern y aseguró que "en el fútbol puede pasar de todo". 13 sep 2021 - 12:58

?? @RonaldKoeman: "Necesitábamos tiempo para adaptarnos a los cambios del equipo. Este será un partido interesante para sacar conclusiones de cómo estamos, ya que enfrente tendremos un rival potente"#BarçaBayernpic.twitter.com/wCPgimAMdc — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 13, 2021





La relación Koeman - Laporta: "Ni un problema con el presidente"

En esa incertidumbre está la relación que mantienen el presidente Joan Laporta y el entrenador Ronald Koeman, que aclaró ante los medios de comunicación que "mi relación es buena, y si hay cosas, nos hablamos. Como el presidente, los dos queremos lo mejor para el club, el club es lo más importante".

"Ni un problema con el presidente (Laporta). Es una relación perfecta, ni una queja. Hemos tenido algunas cositas, hemos hablado y nos hemos puesto de acuerdo en todos los sentidos", afirmó.

Ronald Koeman saluda a Joan Laporta tras ser elegido como presidente del Barcelona.Cordon Press

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





"Mi futuro no es importante"

Koeman no se siente cuestionado en este arranque de la temporada, y antepone los intereses del Barça a los suyos particulares: "Mi futuro no es importante. Pero el futuro del equipo sí es importante. Y más importante es el partido de mañana".

Con respecto a las opciones de ganar esta temporada la Champions League, Koeman respondió que, simplemente, esa pregunta no se puede contestar: "Nosotros estamos cambiando cosas. El Chelsea ganó el año pasado y no está entre los favoritos para ganar la competición, por eso es una pregunta que no se puede contestar".