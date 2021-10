Klopp resta importancia a que Simeone no le diera la mano, aunque critica su forma de jugar

Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, restó transcendencia al hecho de que Diego Simeone, su homólogo en el Atlético de Madrid, no le diera la mano al término del partido de la Liga de Campeones en el Wanda Metropolitano, expresó que "no ha pasado nada" entre ellos y avanzó que en el próximo choque se volverán a estrechar la mano.



"Ha sido un partido muy intenso, pero no creo que hayan estado jugando al límite. Iba a darle la mano, he visto que se metía para adentro, pero yo tenía las emociones a flor de piel también, al igual que él. No ha hecho nada. No ha pasado nada. No estoy tampoco muy contento con mi reacción. La próxima vez que nos veamos nos daremos la mano. Vivimos las cosas de forma muy intensa", dijo Klopp.



A su vez, Diego Simeone también habló de este hecho: "Cuando termina el partido siempre pensé lo mismo. Si a vos te toca ganar y a ti perder, otro te saluda con forceps, igual al revés. Y saludar con forceps no me gusta".

Además, el alemán valoró que la tarjeta roja en el minuto 55 a Antoine Griezmann es "mala suerte", pero es expulsión, al tiempo que opinó que el penalti a favor de su equipo "era claro" y consideró que el partido fue una "lucha de verdad" entre dos grandes equipos.



"Entiendo que el Atlético y sus aficionados estén enfadados con ciertas decisiones del árbitro, pero el primer penalti era claro y el penalti para el Atlético, según lo veo yo, no era penalti, aunque me sorprendió que el árbitro lo anulase". "En cuanto a la tarjeta roja, por supuesto que es mala suerte, pero es roja. Es un pie en la cara de mi jugador. Por esas cosas se sacan tarjetas rojas. Hemos tenido que defender muchísimo, incluso con 10 jugadores han jugado un fútbol muy intenso. Los tres puntos es lo más importante, los hemos conseguido y ha sido un gran paso adelante", explicó.



Klopp, por otro lado, insistió en que no le gusta el estilo del Atlético: "Nos ha dejado jugar. Es su forma de jugar. Hay cosas que me gustan más y otras menos". "Pero respeto muchísimo lo que hacen. Yo no podría hacerlo. No soy la misma persona que Diego. Yo no podría jugar de esa forma, pero lleva aquí diez años con unos éxitos increíbles. No juega al fútbol que me gusta a mí, sino que le gusta a ellos. Y lo respeto muchísimo", añadió.

Críticas a Simeone desde Inglaterra por el no saludo

Joleon Lescott, exfutbolista del Manchester City que comentó el partido entre el Atlético de Madrid y el Liverpool en el canal de televisión inglés BT Sport, tachó a Diego Simeone, entrenador del equipo español, de "cobarde" por no querer dar la mano a Jürgen Klopp, técnico del conjunto inglés, al final del encuentro. El gesto de Simeone no sentó bien a los comentaristas ingleses y Peter Crouch, exjugador del Liverpool, dijo que se puso en evidencia al hacerlo y Lescott apuntó que fue un acto "cobarde".