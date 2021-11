Klopp: "¿El apretón de manos con Simeone? Si hubiera sabido que no lo hace, no lo hubiera intentado"

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, aseguró que está preparado para una batalla contra el Atlético de Madrid y que los rojiblancos nunca "han jugado un partido amistoso".

"Creo que será un partido con la misma intensidad que en la ida. El Atlético no juega amistosos, así que no deberíamos esperar eso. Tal y como está el grupo, el Atlético necesita los tres puntos, pero nosotros también queremos ganar el partido. Jugamos en casa, con nuestra gente y hace mucho tiempo del último partido aquí, contra el Milán", dijo Klopp en rueda de prensa.

Join Jürgen Klopp and captain @JHenderson LIVE as they look ahead to Wednesday’s home #UCL meeting with @Atleti ??? https://t.co/P6Q0rNwDkQ