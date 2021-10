Julen Lopetegui, sobre el partido ante el Lille: "Venimos con la intención de hacer un buen partido y ganar"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, aseguró que espera este miércoles ante el Lille francés en la Liga de Campeones "un partido complejo" contra un rival al que elogió y del que subrayó un "torrente ofensivo" al alcance de pocos.

"Al margen de la clasificación del grupo, espero un partido complejo contra un muy buen equipo, actual campeón de la liga francesa ante el PSG, lo que habla de su potencial a nivel colectivo e individual. Venimos con la sana intención de hacer buen partido y conseguir ganar, nuestra ilusión y ambición es máxima, tratando de salvar las dificultades que serán máximas", ha señalado Lopetegui este martes en rueda de prensa.

El preparador sevillista dejó claro también que no tienen en la cabeza sus dos anteriores duelos ante Salzburgo y Wolfsburgo. "No pensamos en lo que hemos hecho, eso no nos ayudará a ganar, este partido tiene sus propio condimentos para centrarnos en lo que tenemos que hacer bien futbolísticamente. No tiene que ver lo que hemos hecho antes para preparar este partido", indicó.

"Habrá que atacar bien y defender también bien a un equipo con un torrente ofensivo importantísimo, tanto en el campo como en el banquillo. Pocos equipos pueden tener un torrente ofensivo como el del Lille", advirtió el de Asteasu.

Por ello, no harán "algo diferente" a lo que suelen hacer. "Trataremos de atacar bien cuando tengamos la pelota y defendernos bien cuando no la tengamos, y lo llevaremos al extremo porque nos enfrentamos al campeón de la liga francesa y en su campo", puntualizó.

"Vamos a valorar a Koundé en el entrenamiento junto a otro compañero para ver si puede estar, dependerá de las sensaciones que transmita en el entrenamiento", sentenció Lopetegui sobre el defensa francés, ausente por lesión ante el Celta.

Fernando: "El Sevilla siempre tiene la necesidad de ganar"

Junto al entrenador del Sevilla compareció el mediocentro Fernando, que recalcó que tienen claro que el del Lille"es un partido muy complicado, contra un rival que tiene mucha calidad". "Sabemos que en la Champions todos los partidos son muy difíciles, pero esperamos con nuestra calidad hacer un buen partido y salir con un resultado positivo", admitió.

"El Sevilla siempre tiene la necesidad de ganar independientemente de la competición y su momento. Este es un partido importante y que queremos ganar, pero el Lille es un equipo muy bueno y estamos preparados para intentar salir con un buen resultado", sentenció el brasileño.