Jovicevic, en El Partidazo de COPE: "Preparar un partido de Champions con la familia en un refugio es duro"

El actual entrenador del Shakhtar Donetsk es croata, pero gracias a su estancia durante varios años en la capital de España, durante su etapa como futbolista del Castilla, Ivan Jovicevic atendió a El Partidazo de COPE en un castellano casi perfecto.

Jovicevic habló con la Cadena COPE, en directo, desde el hotel de concentración del equipo ucraniano en Varsovia, en un día muy complicado, donde varias bombas del ejército ruso han vuelto a hacer temblar la relativa tranquilidad de los ucranianos.

Jovicevic, técnico del Shakhtar: "Estamos en shock, no es una invasión a una sola ciudad, es a toda Ucrania" Ucrania vive unas horas trágicas tras los últimos ataques de Rusia sobre varias ciudades y el técnico del Shakhtar asegura que ha visto a sus jugadores "cabizbajos". 10 oct 2022 - 15:05

Tal vez, por ese motivo, la plantilla y el cuerpo técnico, quieren dejárselo todo en el partido de este martes frente al Real Madrid en la Champions League: "Me siento en deuda con el pueblo ucraniano. Tengo muchísimos amigos, respeto su cultura, y lo menos que puedo hacer es luchar para que los soldados se sientan identificados con nosotros, luchando desde el minuto uno hasta el final".

De hecho, "preparar un partido de Liga, luego otro de Champions, teniendo que estar pendientes de la familia, es duro. Sentimos toda la ayuda, pero vivir el día a día escuchando las sirenas y siguiendo el protocolo del Gobierno es duro", reconoció.

???? Igor Jovi?evi?, técnico del @FCShakhtar, y el sentimiento de lucha que ha nacido en el equipo



?? "Es duro vivir el día a día en Ucrania. Tienes que entrenar y parar si suenan las alarmas"



?? "Hoy los jugadores han sacado su orgullo en una charla privada"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/injmbgqTRT — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 10, 2022

Es un día en el que a Jovicevic le ha tocado hablar de la guerra más de cómo parar a Benzema, a Modric o a Vinicius: "Hoy, de hecho, no he preparado nada de táctica. Les he dicho que estamos el uno para el otro, tenemos que estar unidos, y lo que están haciendo las Fuerzas Armadas para que podamos seguir con nuestro sueño de jugar al fútbol, lo mínimo es poder devolver esta entrega y ese sacrificio. Me gustaría hablar de fútbol porque mañana jugamos contra el mejor equipo del mundo, y no parecer un corresponsal del guerra".

A la pregunta de si Jovicevic hubiera preferido el aplazamiento del partido, su respuesta fue un 'no' contundente, por un motivo de orgullo: "He visto un despecho de los futbolistas en el entreno... Nos hemos dado las manos en una charla privada y hemos prometido que vamos a luchar, y mostrar al mundo que vamos a hablar con el fútbol".

"A mí no me van a destruir con estos temas", avisó. Y es consciente de que el Shakhtar se hará fuerte en la adversidad: "Con esta situación extrema se cambia la mentalidad, se saca el despecho, el no rendirse. Puntuar ante el Real Madrid sería maravilloso". Y para ello, nada como motivar "en lo deportivo, que es lo que podemos controlar", y lanzó una observación para terminar: "No hay un equipo que esté jugando ahora con estas emociones tan fuertes".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sigue este martes el partido en Tiempo de Juego

El Shakhtar Donetsk - Real Madrid, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones se disputa este martes en el Estadio del Legia de Varsovia, en Polonia, a las 21 horas, con arbitraje de Orel Grinfeeld.

En el Grupo F, el Real Madrid es líder con 9 puntos (tres de tres, en victorias), y el Shakhtar es segundo clasificado con cuatro puntos (un triunfo, un empate y una derrota).

Escúchalo desde las 20.30 horas en Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.