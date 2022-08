Jordi Cruyff valora el grupo del Barça en la Champions: "Es el de la muerte"

El asesor deportivo del FC Barcelona Jordi Cruyff no dudó en calificar de "grupo de la muerte" la compañía de Bayern de Múnich, Inter de Milán y Viktoria Plzen en la fase inicial de la Liga de Campeones, después del sorteo celebrado este jueves en Estambul.

"Es el grupo de la muerte, un grupo difícil, equipos fuertes, importantes. Será bonito para la afición y para los jugadores, sufrir, disfrutar y ponerte a prueba con lo mejor", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

Cruyff explicó que el cuadro culé se ha reforzado y debe competir mejor que en los últimos años en especial con el Bayern. "Es la parte súper positiva (Lewandowski en el Barça). Será súper especial para él y para nosotros también. Llevamos una racha de tres, cuatro partidos complicados contra ellos", afirmó.

"Nos hemos reforzado mucho, somos un equipo bastante distinto a las últimas temporadas. Estaremos en disposición para competir de tú a tú contra el Bayern. El Inter es un equipo italiano, que ha recuperado a Lukaku, se ha reforzado. Será otro partido bonito pero difícil", afirmó.

Además, Cruyff apuntó a no olvidar al Viktoria Plzen, un equipo distinto al que tendrán que adaptarse. "No hay que perder de vista al cuarto, que juegan otro tipo de fútbol que hay que adaptarse y sacar los puntos. Hay tres equipos que saltan a la vista pero hay que ver", añadió sobre el Grupo C.

Por otro lado, el representante azulgrana se refirió brevemente al mercado de fichajes, sin dar detalles sobre la situación de Umtiti o Aubameyang. "Trabajaremos la última semana. Hemos conseguido reforzar las dos áreas bastante bien. No sé si haremos todo lo que queremos este mercado, pero el equipo ya está en una posición importante para competir", finalizó.