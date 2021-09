Inzaghi: "Tendremos especial cuidado con Vinicius"

Simone Inzaghi, técnico del Inter de Milán, aseguró este martes que su equipo tendrá "cuidado especial" este miércoles con el brasileño Vinicius Junior, extremo del Real Madrid, en el encuentro de San Siro correspondiente a la primera jornada de la Liga de Campeones. "Vinicius vive un gran momento, pero si solo nos fijamos en él, nos olvidaremos de (el francés, Karim) Benzema, (el belga, Eden) Hazard o (el brasileño) Rodrygo Goes. Pero sin duda tendremos cuidado especial con Vinicius", afirmó Inzaghi en la rueda de prensa previa a la cita de San Siro.



Vinicius llega en gran estado de forma, tras marcar cuatro goles en los primeros cuatro partidos de la Liga española, entre ellos uno el último domingo contra el Celta Vigo. Inzaghi reconoció que le preocupa la experiencia europea del Real Madrid y también el largo y exitoso recorrido del técnico Carlo Ancelotti, por el que tiene un sincero aprecio. "Me preocupa la organización que tiene el Madrid. También con (el francés, Zinedine) Zidane vimos a un gran equipo, que ganó en España y en Europa. Carlo siempre da un buen juego ofensivo a su equipo y al mismo tiempo da mucha organización. Tenemos que conceder lo menos posible", afirmó.



"Ancelotti es uno de los técnicos más ganadores de la historia del fútbol. Es un grandísimo entrenador y es un placer hablar de fútbol con él. Sabe dar mucha organización a su equipo", insistió. Pese a que el Inter lleve once años sin ser protagonista en la Liga de Campeones, Inzaghi expresó su confianza en sus jugadores, que tienen una "grandísima oportunidad para escribir una buenísima página" de su historia. "La experiencia es muy importante en estos partidos. Sabemos que el grupo no es fácil, porque, además del Madrid, hay otros equipos (Shakhtar Donetsk y Sherif Tiraspol) que lo darán todo para ponernos en apuro", aseguró.



"A nivel personal, entre Liga Europa y Liga de Campeones creo que ya rozó los 50 partidos, luego es normal que Ancelotti tenga más experiencia que yo. Lo que puedo decir es que estamos tratando de preparar el partido de la mejor forma, para jugar con agresividad. Será buenísimo jugar ante nuestra afición, en un estadio así (San Siro)", añadió.



Por lo referido a las condiciones físicas del defensa Alessandro Bastoni, que se perdió el último encuentro liguero por lesión, Inzaghi afirmó que hará unos ensayos en las próximas sesiones de entrenamiento antes de tomar la decisión definitiva sobre su presencia en el once que afrontará al Madrid. "Voy a ver cómo está. Él quiere jugar. Ayer entrenó con bajo ritmo, hoy deberá forzar más y veremos qué respuestas dará el chico", dijo.