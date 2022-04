Guardiola, sobre el juego del City en el Wanda: "No teníamos otra, estábamos mal; el Atlético, brillantísimo"

Pep Guardiola volvió a reencontrarse con su observación sobre la defensa del Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions, cuando dijo que "atacar un '5-5-0' es muy difícil hoy y en la Prehistoria".

En la vuelta de la eliminatoria, la prensa volvió a preguntarle a Guardiola por el estilo. El Manchester City tuvo que tirar de 'mañas' para perder tiempo y tratar de llegar al final del partido con la renta por la mínima: "No teníamos otra, el Atlético era brillantísimo. Estábamos mal y el Atlético de Madrid muy bien. Jugando así, es imparable".

El Atlético no consigue remontar en el Metropolitano y cae eliminado en cuartos de final El equipo rojiblanco lo intentó hasta el final. Felipe terminó expulsado. El City se enfrentará al Real Madrid en semifinales los días 26 de abril y 4 de mayo. 13 abr 2022 - 19:46

"Soy el primero que dije el tema del estilo, no me busquen", pidió a los periodistas en la sala de prensa del Wanda Metropolitano. "Afirmé que cuando un equipo defiende bien y atrás es difícil. El Atlético lo hace a su manera, se lo creen y van. Y no teníamos piernas para hacer según qué cosas y ya está".

?? Pep Guardiola, entrenador del @ManCity, tras pasar a semifinales de la @ChampionsLeague con un fútbol defensivo



????"No nos ha quedado otra, el @Atleti ha estado brillantísimo"



?? "Ellos se lo creen y van, lo sabíamos"



?? #PartidazoCOPE#UCLpic.twitter.com/WJLbVNTG17 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 13, 2022





"El Real Madrid es el rey de la Champions"

Y señaló a la prensa por sus críticas a Simeone hace unos meses: "Eran ustedes los que decían hace tres o cuatro meses que el ciclo del Cholo estaba acabado. El Cholo puede jugar como quiera, ¡sólo faltaría! Solo dije que jugar así es muy difícil…. Es fútbol, no hay más".

En ese sentido, Guardiola aludió a la fatiga que arrastraban sus jugadores: "Ya dije que este partido sería completamente distinto al de la ida. Lo más duro era la fatiga que teníamos. En la segunda parte nos han pasado por encima. Si no hubiéramos hecho el gol de la ida no estaríamos diciendo que el City estaría en semifinales", reflexionó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En semifinales, espera el Real Madrid: "Si jugamos como hoy en la segunda parte, no tendremos ninguna opción. Si no, les competiremos, contando con que el Real Madrid es el rey de la competición, pero que tendrán momentos de sufrimiento".