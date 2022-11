Guardiola analiza el momento del fútbol español en la Champions: "Han estado siempre, no son fracasos"

Solo el Real Madrid sigue vivo en la Champions League tras la fase de grupos. Es por ello que una de las preguntas que rezuman en el ambiente del fútbol español es si hay que preocuparse por él después de que solo un equipo de LaLiga haya logrado clasificarse para los octavos de final de la Liga de Campeones.

Y uno de los últimos en responder ha sido el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola. El técnico catalán, que dirigió varias temporadas al Barcelona, fue preguntado en Movistar si el fútbol español debe estar preocupado tras la debacle ocurrida en esta edición.

Pep Guardiola muy claro sobre el momento de los equipos españoles en Europa:



"La Champions es una competición muy difícil", comenzó Guardiola su reflexión. "El gran problema es pensar que solo por el nombre que tienes es que vas a pasar. Es una competición que te exige mucho en muy poco tiempo: si te equivocas una o dos veces, llegas a la última jornada para solucionarlo y te puedes quedar fuera".

"¿Demuestra eso que el Barça es malo, la Juve o el Atlético? Nada de eso. Es una competición muy especial y muy dura, y hay muchas acciones que tú no controlas", prosiguió.

Guardiola puso en valor el dominio que han tenido los clubes españoles en las ediciones de los últimos años y por eso cree que no existen motivos para la preocupación: "En los últimos 25 ó 30 años los equipos que han dominado son los equipos españoles, no lo vamos a discutir. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, el Sevilla, el Valencia en su época... Siempre han estado ahí. Porque un año no se hayan clasificado... Esto pasa, no es un fracaso. Lo han intentado, se han ido y el próximo año volverán más fuerte", finalizó.