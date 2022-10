Eric García, sobre las críticas: "Pueden decir lo que quieran, a mí no me afectan"

El central azulgrana Eric Garcia comentó en la víspera del partido ante el Bayern de Múnich que no le afectan las críticas que incluyen faltas de respeto: "Pueden decir lo que quieran, a mí no me afectan".

Señalado por algún error ante el Real Madrid (el penalti del último gol) y el Inter de Milan (en el segundo tanto), dos de los peores partidos del curso del Barcelona, el central prefiere escuchar las críticas constructivas y admite el nivel de exigencia que impone jugar en el equipo catalán.

"Siempre he intentado dar lo máximo de mí mismo. Tengo margen de mejora a mis 21 años y trabajo para esto. Sé cuándo fallo y cuándo debo mejorar. Tengo un entorno que me dice las cosas que me tienen que decir. Del resto, no me afecta lo que digan de mí", insistió.

Admite Eric que no quedar eliminados en la Champions será "complicado", porque no depende del Barça. "Cuando saltemos al campo ya sabremos cómo habrá acabado el partido del Inter. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y jugar con la máxima exigencia", dijo.

En cuanto a las razones por las que los de Xavi Hernández están al límite de la eliminación en la quinta jornada, el joven central dijo que el día del Bayern el Barça "mereció más", en Milán perdió "por diferentes circunstancias" y en casa empató ante el Inter porque les pilló "en una semana complicada".

"La clasificación está complicada, pero el partido ante el Bayern nos tiene que servir para continuar con esta dinámica de los dos últimos partidos y con ganas de revancha de lo ocurrido en Múnich. Tenemos que afrontar el partido como una final, pensando que (el Inter) puede pinchar. Hay que salir y ganar", argumentó.

Finalmente, Eric habló sobre Robert Lewandowski de quien dijo que ha llegado al Barcelona demostrando que es un líder: "Da consejos, tiene muchísima experiencia y es un gustazo jugar con é