Emery: "Podemos dar un paso importante en la historia presente de este club"

El entrenador del Villarreal CF, Unai Emery, aseguró que el equipo se siente "con confianza" para ofrecer su "mejor versión" ante el Atalanta, un equipo "hecho y maduro", en la última jornada de la fase de grupos de la Champions, un encuentro clave para las aspiraciones de los castellonenses en la competición.

"El equipo está en una buena dinámica en la Champions como para sentirnos con la confianza de ofrecer ante el Atalanta nuestra mejor versión. Tenemos que jugar con nuestra personalidad, encontrando sus debilidades. En un ida y vuelta, ellos son muy fuertes, con mucho balón al pie, ellos buscan la presión agresiva. Tenemos que hacer un partido con personalidad, pero inteligente", aseguró Emery en la rueda de prensa previa al encuentro ante los italianos de este miércoles.

El Villarreal ve este encuentro, en el que necesitan puntuar para pasar a octavos de final, como "una oportunidad preciosa, ganada a pulso". "Sería la tercera vez, podemos dar un paso importante en la historia presente de este club. Una oportunidad ante un gran rival, que ha crecido mucho. Lleva años codeándose con la élite del fútbol italiano y europeo. Para nosotros es un reto, a nivel de club y táctico. Nos vamos a encontrar un Atalanta mucho más hecho", analizó el técnico sobre el equipo rival, que dejó claro que "nunca" juega para empatar.

"Es un equipo hecho, maduro, con un entrenador exigente que ha edificado ese equipo. Es un club para el que jugar la Champions es algo normal. En casa normalmente golea a equipos inferiores, son muy ofensivos. La exigencia que te supone el Atalanta es muy grande, no puedes desestimar un minuto de los 90, en Bérgamo menos. Espero un Atalanta muy bueno y nosotros nos estamos preparando ante esto. Con eso tendremos opciones. Nos lleva una ventaja, pero es un bonito espejo", indicó.

Emery ahondó en la importancia que tiene para el equipo la influencia de Gerard Moreno. "Era difícil prever cómo es hoy Gerard, su rendimiento se traduce en madurez mental, pero tiene que tener un equipo que se adapte a él. Tenemos que tener en cuenta a los demás, tenemos que ser capaces de ganar sin Gerard, hay que cosas que solo encontramos con Gerard, eso da mucha confianza. Si está en el terreno de juego iremos con todo, si no estuviese tendríamos que plantearnos encontrar otros mecanismos", expresó el técnico.

"Quizá tenemos que darle reposo a la exigencia, porque hay momentos en los que llega la frustración, y las frustraciones pueden hacer daño. Tenemos que asumirlo y trabajarlo, ya vendrá la efectividad. Hay que hablar menos de exigencias. Mañana, también hay que disfrutar, tratando de jugar bien al fútbol, que sea el único camino para ganar. Regarlo de optimismo, de una sonrisa, disputando al máximo y compitiendo como un equipo que quiere ganar", manifestó sobre el acierto de cara a gol.

ALBIOL: "LLEGAMOS MEJOR DE LO QUE DICEN LOS RESULTADOS"

Por su parte, el futbolista del conjunto castellonense Raúl Albiol también valoró positivamente la figura de Gerard Moreno. "Es un magnífico jugador, es muy importante, tenerle en el campo es un plus más. Es un jugador que marca la diferencia, en partidos igualados, tener jugadores así es determinante. Ojalá recuperemos al Gerard de la temporada pasada y vuelva a ser el jugador decisivo que fue todo el año", dijo.

"Llegamos mejor de lo que dicen los resultados, hemos hecho buenos partidos, pero no nos han acompañado los resultados. Mañana es un partido muy duro, sabemos el ritmo que mete el Atalanta, nos van a exigir mucho, es un partido bonito y muy importante. 90 minutos intensos, vamos a dar el máximo para cumplir el objetivo, que es pasar de grupos", advirtió el defensa.

El veterano futbolista cree que no es momento de "lamentarse", tras los resultados adversos en liga. "Es importante saber que hay que pasar página rápido, no podemos pararnos en diciembre y empezar a lamentarnos. Es momento de trabajar y seguir con nuestros objetivos. No es momento de lamentarse, mañana es un partido nuevo, la cabeza hay que limpiarla y centrarla en lo que viene. El Villarreal habría firmado poder jugar un partido así hace 2-3 temporadas", zanjó con seguridad.

"Los últimos partidos son los que más hemos corrido de la temporada, el equipo tiene que llegar con la mentalidad de que estamos bien. En Europa, el equipo lleva una temporada muy buena, mañana la motivación viene sola, tenemos un gran objetivo. Hay que disfrutar al máximo, con concentración. El equipo está mentalizado, sabemos de lo que son capaces", avisó del "ritmo" del conjunto italiano.

Albiol afirmó que es el equipo italiano "más difícil" de batir. "Llevan una línea de muchos años con el mismo entrenador, nos espera un partido muy difícil, en un campo complicado con un gran ambiente. Nos prepararemos mental y físicamente, es un partido que nos puede dar mucho, pasar a octavos sería un éxito para el equipo", reconoció, pidiendo "cabeza y tranquilidad" a sus compañeros. "Es un equipo que te puede volver loco", concluyó.