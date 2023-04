Drogba arremete contra el Chelsea de Lampard: "No reconozco a mi club"

La victoria del Real Madrid ante el Chelsea en Stamford Bridge por 0-2 no ha dejado buen sabor de boca en el sector 'blue'. La leyenda del Chelsea, Didier Drogba, no ha dudado en lanzar un dardo contra el vestuario del Chelsea y la directiva.

"No reconozco a mi club. Ya no es el mismo. Hay un nuevo propietario (Todd Boehly) y una nueva visión. Lo conocí con cierta clase durante la era Abramovich, pero hoy no la tiene. Con Abramovich se incorporaron muchos jugadores, con una gestión y decisiones muy inteligentes. Trajeron a jugadores como Petr Cech,Shevchenko, Crespo, Essien, Malouda o yo. Eso se hizo para ganar títulos. Eran jugadores con experiencia. La estrategia ahora es diferente; apostamos por jugadores jóvenes, pero un vestuario de más de 30 jugadores es difícil para un técnico”, afirmó el delantero.

Drogba. durante la gala del Balón de Oro. CORDONPRESS





El goleador africano también tuvo duras palabras hacia los jugadores y los nuevos fichajes: "Carecen de líderes carismáticos. Necesitas jugadores que manden en el juego, que asuman su responsabilidad. Necesitas un jugador que traiga euforia y emoción al estadio y no lo hay”.

La reacción de Lampard

El actual técnico del club inglés, Frank Lampard, no quiso entrar al trapo al ser preguntado en la rueda de prensa posterior al partido. El excompañero del costamarfileño se limitó a responder con un "son comentarios de Drogba".