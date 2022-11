El drama del Marsella: Se queda fuera de Europa porque sus jugadores no sabían que les valía el empate

Un gol de Hojberg en el último minuto del partido daba la clasificación como primero del Grupo D al Tottenham. Los Spurs, que llegaron a estar fuera, se llevaban la victoria del Velodrome (1-2) y dejaban fuera de Europa al Olympique de Marsella con ese tanto. El drama se apoderaba del estadio francés y más cuando este miércoles se ha conocido la intrahistoria de lo que pasó.

El empate (1-1) que imperaba en el tanteador servía a los ingleses para meterse como segundos de grupo y a los galos para acceder a la Europa League, pero estos no lo sabían. En el descuento se lanzaron con todo hacia arriba en busca de un gol que les clasificara para los octavos de la Champions League y en una contra llevada por Harry Kane los Spurs los cazaron.

El central Mbemba, autor del gol del Olympique de Marsella, ha reconocido en RCM Sports que no sabían que el empate les servía para seguir vivos en Europa y que nadie les avisó: "En el campo no lo sabíamos, pero en el banquillo la gente lo sabía. No había comunicación. Estamos enfadados porque sucedió al final, pero no lo sabíamos. Es nuestro error".