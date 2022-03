Sigue en directo el sorteo de cuartos de final de la Champions League

Este viernes se sortean los cuartos de final de la Champions League y de la Europa League. Desde las 12:00, puedes seguir la ceremonia del sorteo en directo en la antena de la Cadena COPE con todo el equipo de Deportes COPE.

Ya sólo quedan los ocho candidatos finales para optar al título de campeón continental, seis de ellos repartidos entre LaLiga Santander y la poderosa Premier League inglesa, que ha colocado también a sus tres mejores valores: el Chelsea, actual campeón, el Manchester City, actual subcampeón, y el Liverpool. Otro favorito como el Bayern Múnich alemán, ganador en 2020, y las 'Águilas' lisboetas completan la terna de candidatos.

Como es habitual, la UEFA ya aprovechará la ocasión para proceder a los futuros emparejamientos de las semifinales por lo que todos conocerán la senda final que les conducirá al Stade de France para jugar la final del 28 de mayo. Primero, deberán superar unos cuartos de final programados para el 5 y 6 de abril en sus partidos de ida y para la semana siguiente (12 y 13) los de vuelta, mientras que las semifinales serán el 26 y 27 de abril y el 3 y 4 de mayo.

11:35 - Enrique Cerezo: "No somos un equipo fácil, pero todos tienen mucha experiencia en la Champions"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, afirmó este viernes que los rojiblancos no será "un equipo fácil" en el futuro emparejamiento de cuartos de final de la Champions, en un sorteo donde habrá "grandes" clubes, "con mucha experiencia" en la competición.

El presidente del club madrileño no confesó ninguna preferencia de cara al sorteo de los cuartos de final de la máxima competición europea. "El mejor es el que nos toque, porque puedes pedir pero si no te lo dan... Pues el que nos toque. No tenemos ningún problema con ninguno, hemos jugado con todos y yo creo que serán unos buenos cuartos", auguró.

11:30 - ¡Hola, Hola! En media hora arranca el sorteo de los cuartos de final de la Champions League. Toda la ceremonia la podrás seguir en directo en la antena de la Cadena COPE con todo el equipo de Deportes COPE.