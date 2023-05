DIRECTO | Real Madrid - Manchester City; Rüdiger y Modric, novedades en un once, con Camavinga de lateral

Escucha el Real Madrid - Manchester City, en Tiempo de Juego

























Centenares de aficionados del Real Madrid se dieron cita en la plaza de los Sagrados Corazones y calles aledañas para alentar a su equipo en la llegada del autobús al estadio Santiago Bernabéu.

Once del Manchester City: Pep Guardiola apostará por Kyle Walker para sustituir al lesionado Nathan Aké.

Once del Real Madrid: Ancelotti no especula en el Santiago Bernabéu y sale al ataque con su tridente intocable. Rüdiger y Modric, novedades, en un once con Camavinga de lateral.

¡Hola, Hola! El Real Madrid buscará dar el primer paso para estar en una nueva final de la Liga de Campeones con el mejor resultado posible en la ida de las semifinales ante el Manchester City, donde espera que la magia del Santiago Bernabéu también tenga efecto sobre un rival de mucho nivel y con la amenaza que supone Erling Haaland.