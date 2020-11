DIRECTO | Dinamo de Kiev - Barcelona; Griezmann y Dembelé, suplentes

- ESCUCHA EN DIRECTO EL DINAMO DE KIEV - BARCELONA EN TIEMPO DE JUEGO

Ya está todo preparado en Kiev. Manolo Oliveros, en la cabina de Tiempo de Juego cuando falta media hora para que comience el choque.

El maestro Oliveros en el estadio que nos vio hacer uno de los mejores partidos de la Historia ����!



��️ Todo preparado en el Olímpico de Kiev.



⚽ Dinamo Kiev - Barça #UCL#DynamoBarçapic.twitter.com/K0GnhllKki — Tiempo de Juego (@tjcope) November 24, 2020

Tras conocerse el once inicial con el que saldrá el Barcelona ante el Dinamo, el francés Antoine Griezmann ha escrito un mensaje en su cuenta de Twitter.

⚽���� — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) November 24, 2020

El Barcelona se enfrentará al Dinamo de Kiev en la cuarta jornada de la Liga de Campeones con Antoine Griezmann, Dembélé y Jordi Alba en el banquillo de inicio y con la presencia en el once titular del central del filial Óscar Mingueza.

Once del Barcelona:

Once del Dinamo de Kiev: