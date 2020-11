DIRECTO | Barcelona, 0 - 0 Dínamo Kiev; Ter Stegen vuelve a la portería; De Jong sera central junto a Piqué

ESCUCHA AQUÍ LA RETRANSMISIÓN EN TIEMPO DE JUEGO DEL BARCELONA - DÍNAMO DE KIEV

Dani Senabre: "Me gusta esta alineación, lo de De Jong tiene sentido porque soluciona dos problemas, no lo está haciendo bien en el doble pivote y el Barcelona no tiene centrales".

Dos meses y medio después de su último partido y con una operación de rodilla en su haber, Ter Stegen vuelve a la portería tras recibir el alta médica este mismo miércoles. No juega el meta alemán desde el 2-8 ante el Bayern de Múnich de los cuartos de final de la pasada Champions League.

El Barcelona es líder de este Grupo G de la Liga de Campeones con dos victorias en sus dos partidos disputados hasta la fecha. Los de Koeman han derrotado por 5-1 al Ferencvaros húngaro y por 0-2 a la Juventus. El Dínamo de Kiev marcha tercero con un punto merced a su empate (2-2) con el Ferencvaros y a su derrota (0-2) ante los turineses.

ONCE DEL BARCELONA:Koeman devuelve la portería a Ter Stegen en su primer partido disponible tras la lesión de rodilla. El alemán suple a un Neto que no estuvo muy acertado ante el Alavés. Además, De Jong será la pareja de Piqué, ausente por sanción ante la Juve, en el centro de la zaga y Dest retorna al lateral derecho.

ONCE DEL DÍNAMO DE KIEV: El conjunto ucraniano saltará al Camp Nou con un once de circunstancias debido al Covid-19. Hasta trece bajas tiene en sus filas el Dínamo de Kiev.