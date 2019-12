DIRECTO | Brujas 0 – 0 Real Madrid; Jovic tiene la primera ocasión del Madrid

ESCUCHA EL BRUJAS - REAL MADRID EN TIEMPO DE JUEGO

25' - Córner a favor del Brujas sacado desde la derecha y despejado por Rodrygo con la cabeza

21' - Tarjeta amarilla a Kossounou por un manotazo a Vinicius

15' - ¡¡OCASIÓN DE JOVIC!! Buena jugada del Real Madrid acabando con un remate desde la izquierda de Jovic que despeja a córner Mignolet. El saque de esquina se saca sin peligro

Tarjeta amarilla a Balanta por un agarrón a Casemiro durante la jugada

12' - Córner a favor del Brujas, sacado sin peligro

11' - ¡¡PARADA DE AREOLA!! centro desde la izquierda, toca en un defensa , el balón le cae a Tau en área pequeña y su remate de primeras lo despeja con los pies Areola

8' - Primer remate del Real Madrid, con un cabezazo a la salida de un córner de Militao que se marcha fuera

6' - Tarjeta amarilla a Modric por una agarrón en el centro del campo

1 ' ¡¡COMIENZA EL PARTIDO!! Saca de centro el Real Madrid

