Courtois: “No fue nuestro mejor partido”

El portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois hizo autocrítica a pesar de la victoria (0-1) contra el Inter de Milán en la Liga de Campeones y reconoció que "no fue" el “mejor partido” de su equipo, sobre todo en una primera parte en la que cree que no tuvieron “calma”.

“Sabíamos que ellos defienden así, pero no teníamos la calma o que el balón arriba no era tan limpio… siempre había uno de ellos en la espalda. No fue el mejor partido, pero si puedes ganar en 'Champions' contra el rival en teoría más fuerte del grupo es una buena señal (ríe)”, respondió en Movistar+ tras el encuentro al ser cuestionado sobre la ausencia de coordinación para presionar en los primeros 45 minutos.

“Hoy no fue el partido que queríamos. Defensivamente con la presión no nos encontrábamos bien, siempre encontraban a alguien libre en el medio. Nos complicó en la primera parte. El segundo tiempo fue algo mejor y crearon menos peligro. Luego es tener la fe de que este equipo tiene gol”, añadió.

Un Courtois que, como es habitual en él, volvió a ponderar sus paradas, especialmente un cabezazo a la salida de un córner que sacó con una mano fuerte abajo en la segunda parte.

“Esa es un córner que estás arriba y cabecea muy abajo. Mido dos metros… no es fácil llegar ahí y había un jugador del Inter para el rechace. Está bien para que vean que no va a ser fácil meterme un gol”, comentó.