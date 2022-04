El Manchester City sobrevivió a la bronca y a la intimidación del Atlético, según la prensa inglesa

La prensa británica destaca el pase del Manchester City a las semifinales de la Liga de Campeones, tras un encuentro en el que el equipo inglés "sobrevivió" a la "intimidación" y "broncas" del Atlético de Madrid en el Metropolitano.



Los "citizens" de Pep Guardiola no solo defendieron el 1-0 de la ida y ganaron la batalla de estilos al técnico rojiblanco, Diego Pablo Simeone. También demostraron que saben jugar duro cuando quieren, según señala The Telegraph.



"No dejen que les digan que el Manchester City solo sabe de fútbol bonito", advierte este medio, que compara el choque de anoche con "una pelea de puñetazo limpio" en la que "prevaleció" el "equipo más elegante" que ha dado Inglaterra.







Lo hizo ante el Atlético de Madrid, el "mejor" en estas circunstancias, en una noche "salvaje y frenética contra los perros de guerra" de Simeone, expone The Telegraph.



Todos los medios británicos centran sus portadas deportivas en la trifulca en el túnel de vestuarios, tras un final de partido marcado por la expulsión del defensa atlético Felipe.



Hablan de cabezazos, de tirones de pelos, de la intervención policial para calmar los ánimos de unos jugadores rojiblancos (y su técnico) desquiciados por las tácticas del City para "matar" el partido en los últimos minutos.







"Ya era hora. Ya era hora de que un rival controlara el tiempo ante el Atlético de Madrid, maestros en el arte de perder tiempo, los reyes del cinismo. Aquí en el Metropolitano, el mordedor fue mordido", sostiene la crónica de The Times.



Este diario alaba a la afición colchonera, cuyos "fans son magníficos", pero insiste en que "no se echará en falta" a su equipo, protagonista de "algunas entradas asquerosas", como la de Felipe a Phil Foden.



The Guardian también describe el pase del City a semifinales, donde se medirá al Real Madrid, como un ejercicio de "resilencia" en un partido que fue "tenso, sofocante y de pura sangres" que "saltó por los aires" tras la expulsión de Felipe.



En resumen, esta cabecera dice que el conjunto de Guardiola demostró que tiene "cojones" (en español) para sobrevivir en la "olla a presión" del Wanda y mantener su portería a cero.