Casemiro: "La clave de ganar títulos es esto, el trabajo en equipo"

El jugador del Real Madrid Carlos Henrique Casemiro se mostró "muy contento" tras conseguir el pase a semifinales de la Liga de Campeones después de empatar (0-0) en Anfield en el partido de vuelta y pidió prudencia a la hora de hablar de la decimocuarta 'Champions' porque no se ven favoritos ante el Chelsea, su próximo rival.

"Sabíamos que iba a ser muy difícil por el rival, ellos tienen mucha intensidad en su casa, ya lo han demostrado que juegan bien. Pero nosotros hicimos un trabajo fantástico, la clave de ganar títulos es esto, el trabajo en equipo de todos los jugadores", dijo en declaraciones a Movistar.

Preguntado por la actuación de Nacho y Militao, sustitutos de Ramos y Varane en el centro de la defensa, Casemiro dijo que ambos hicieron un gran partido. "Muchas veces no sabes cuál es el momento en que te toca jugar y ellos lo han demostrado", afirmó.

"Nacho y Militao están preparados para jugar en el Madrid y lo han dejado claro. Teníamos bajas importantes porque Varane y Ramos son pilares, capitanes de este equipo, pero ambos han demostrado que pueden hacerlo igual de bien", comentó.

En relación al rival de semifinales, el Chelsea, el jugador brasileño no quiso proclamarse favorito en la eliminatoria. "No nos vemos favoritos ante el Chelsea, no hay favorito en unas semifinales de la Champions. Pero ahora no estamos pensando en el Chelsea, ya pensamos en el próximo partido de Liga", finalizó.