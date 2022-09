Carlo Ancelotti, sobre Vinicius: "Debe priorizar estar centrado en el partido"

El debate desatado por el comportamiento del brasileño Vinícius en los campos y si el juego que muestra se convierte en ocasiones en provocación a los rivales, lo quiso zanjar Carlo Ancelotti asegurando que lo importante para el brasileño es "estar centrado en el partido" y recordó que "hay un reglamento que intenta proteger a todos los futbolistas".

"Vinícius está bien, tiene una buena dinámica, está animado y contento, ha recuperado completamente del partido de domingo. Claramente nosotros no hablamos de esto, no es un tema del que necesitemos hablar", aseguró Ancelotti descartando que haya tratado la polémica desatada sobre la figura del brasileño.

Donde el técnico italiano sí reconoce que 'Vini' debe actuar diferente es en no descentrarse de los partidos cuando reciba patadas o alguna provocación verbal. "Es uno de los aspectos que, desde el año pasado, ha mejorado mucho. Aunque cada uno tiene su carácter y sus cualidades, lo importante para él es estar centrado en el partido y lo que tiene que hacer en él", apuntó.

Ancelotti dejó entrever que desde su posición escucha y ve ciertos comportamientos de provocación hacia su jugador y recurrió al reglamento para que se frene cualquier acción que supere la línea en cuanto agresividad.

"Veo un gran jugador que está mostrando todo su talento y toda su calidad, nada más, nosotros de verdad no entramos en este tema.No soy sordo ni tonto, sé lo que se dice, pero no es algo en lo que debamos perder tiempo", afirmó. "Vinícius tiene una calidad extraordinaria y es normal que el rival intente frenar esa calidad, lo hace con respeto porque hay un reglamento que intenta proteger a todos los futbolistas, no solo a él".

Mbappé vuelve a escena y Ancelotti opina



El nombre de Kylian Mbappé regresó a la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid, tras desvelar L'Equipe que su nuevo contrato le permitiría quedar libre en 2024, y la reacción del técnico italiano Carlo Ancelotti habló por sí sola, resoplando y afirmando que baja "los brazos".

Después de ser preguntado en numerosas ocasiones la pasada temporada por Mbappé y ver cómo finalmente el jugador descartó al Real Madrid para renovar por el PSG, Ancelotti fue muy expresivo cuando volvió a escuchar el nombre del delantero francés. "Bajo los brazos a esta pregunta", dijo cuando el periodista citó a Mbappé y la información que apunta a que quedaría libre en 2024. Ancelotti recurrió a los brasileños Vinícius Junior y Rodrygo Goes para responder.

"De verdad estamos ilusionados con la delantera que tenemos, sobre todos los jóvenes. Es verdad que Karim nos ilusiona mucho y cuando un joven sale ilusiona mucho más que uno que estás acostumbrado. Lo que están haciendo Vinícius y Rodrygo nos ilusiona, no pensamos en otro en este momento, no hay duda. Los jugadores también están focalizados en esto", manifestó.

Ancelotti también fue preguntado en la rueda de prensa por Asensio y su enfado por no jugar ante el Mallorca: "No se le puede considerar ni un joven ni un veterano. Lo está haciendo bien y desde su enfado, está entrenando muy bien. Es lo que tiene que pasar cuando alguien se enfada, porque se puede entrenar mejor o bajar los brazos. Y ha optado por la primera. Tiene opciones de jugar mañana".

