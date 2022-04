Carlo Ancelotti: "Cada día Benzema es mejor, como el vino"

Karim Benzema, con su hat-trick frente al Chelsea en Stamford Bridge, volvió a marcar claramente las diferencias en la victoria del Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Quizás por ello, su entrenador, Carlo Ancelotti, no tuvo problemas en elogiarle al término del partido: "Benzema cada día es mejor, como el vino. Cada día tiene más liderazgo, se siente más importante por esta plantilla y por este ambiente y es lo que marca la diferencia. Tiene mucha personalidad, tiene un comportamiento ejemplar para todos".

Cree que "el coraje de los jugadores ha sido hoy lo más importante", y que en ataque "Vinicius y Karim han hecho combinaciones muy buenas".

Preguntado en la rueda de prensa por si al Real Madrid le venía bien una victoria así, se limitó a recordar que "las victorias siempre son los jugadores; los padres de las derrotas son los entrenadores".

Carletto no se fía del Chelsea

El 1-3 no es renta suficiente para Carlo Ancelotti de cara a jugar con tranquilidad la vuelta en el Santiago Bernabeu: "Soy cauto porque el Chelsea no ha mostrado su mejor versión; el fútbol cambia muy rápido y la eliminatoria no ha terminado", recordó en Movistar.

Después, en rueda de prensa, refrendó esta idea: "Queremos plantear el mismo partido a la vuelta pero nunca se sabe. Hemos cogido ventaja, nada más. La ventaja es evidente, pero la eliminatoria está abierta. Al Chelsea le respetamos mucho".