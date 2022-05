De Bruyne: "Salí del partido contra el Atlético con muchos golpes y he sufrido alguno más, pero estoy bien"

Kevin de Bruyne, futbolista del Manchester City, no espera un partido defensivo ante el Real Madrid y cree que se verán dos equipos muy ofensivos y que será un encuentro "muy diferente" al de la ida.

El jugador belga habló ante los medios antes de viajar a Madrid para medirse al Real Madrid en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones.

"Mañana veremos dos equipos muy ofensivos. Va a ser un partido muy diferente al de la ida. Estamos en un buen momento. Lo único que se nos puede criticar es que aún no hemos ganado la Champions. En cuanto al resto, siempre hemos estado ahí y luchando por ganar. Nuestra regularidad ha sido increíble. Mañana es otro paso", dijo De Bruyne en rueda de prensa.

KDB ?? “Es complicado estar fresco a final de temporada, pero me siento bien. Salí del partido contra el Atlético con muchos golpes y he sufrido alguno más después, pero me siento bien. He estado jugando bien y muchos partidos. Estoy contento”. — Manchester City (@ManCityES) May 3, 2022

El belga, uno de los mejores centrocampistas del mundo, habló sobre el papel de Pep Guardiola y su influencia en el equipo.

"No importa qué partido sea, que nos va a preparar bien. Aunque sea ante un equipo de una división baja en copa, le imprime el mismo detalle. Entiendo que la gente hable mucho más sobre este partido, pero para él es el mismo nivel de detalle", explicó De Bruyne.

"Guardiola me ha ayudado a progresar en muchos modos. No sé si sería así con otro entrenador. Ha sido increíble lo que ha hecho con los jugadores, pero ellos también han trabajado mucho para conseguirlo. Si no le escuchamos y no trabajamos duro, no mejoraríamos. Es una mezcla", añadió.