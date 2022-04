Bernardo Silva: "Ansiedad no creo que tengamos, pero presión sí"

Bernardo Silva, jugador del Manchester City, explicó que no tienen ansiedad por conseguir la Liga de Campeones, pero sí presión, una presión que calificó como buena porque significa que "estás ahí en los momentos importantes".

El futbolista portugués compareció en sala de prensa antes del duelo de cuartos de final contra el Atlético de Madrid en la Champions, equipo que como ellos no ha conseguido la 'Orejona'.

"Ansiedad no creo que tengamos, pero presión sí. La presión de ganar es buena, porque estás ahí en los momentos importantes. Queremos tenerla porque queremos los títulos. El Atlético seguro que también la tiene. Somos jugadores acostumbrados a esto y la vamos a manejar bien", dijo Silva.

"Este es un partido muy difícil, porque los conocemos, están acostumbrados a jugar partidos donde la presión es muy alta. Son un equipo muy agresivo con y sin la pelota, no nos van a dar mucho espacio".

Sobre la Champions, Bernardo recordó que es la única competición que aún no han ganado y que es un objetivo. "Nadie sabe si lo conseguiremos, solo podemos prometerle a los aficionados que lo vamos a intentar todo para ganar todos los títulos que podamos".

"El equipo que veo ahora está mucho mejor preparado para estos momentos que antes. Es una cuestión de experiencia. Los jugadores nos conocemos mejor, Guardiola ha estado aquí seis años. Sabemos qué hacer en los buenos momentos, en los malos. Hemos aprendido de nuestros errores".

Sobre el Atlético, Bernardo detalló las diferencias con los equipos a los que habitualmente se enfrentan en la Premier League.

"No sabemos qué esperar. Si presionarán muy arriba o si se quedarán atrás. No espero un partido abierto, no es lo que hace el Atlético. Los equipos top de Inglaterra no juegan como el Atlético, eso lo va a hacer más difícil, No fue sencillo para el Manchester United hace unas semanas y no lo fue para el Liverpool hace dos años", matizó.