Benzema: "Mi puerta está abierta si el presidente me quiere renovar"

El delantero del Real Madrid Karim Benzema ha asegurado que su puerta "está abierta" si el presidente Florentino Pérez quiere renovar su contrato, y ha reconocido que cada día se cuida y entrena "más" y que se ve con fuerza para continuar, además de advertir de que deben entrar en el campo este martes ante el Atalanta, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, pensando en "ganar" a pesar de la ventaja de 0-1 con la que se hicieron en el duelo de ida.

"Pienso día a día. Disfruto cada entrenamiento, cada partido. Tengo contrato hasta 2022. Mi puerta está abierta, si el presidente me quiere renovar, estoy aquí. Tengo la suerte de jugar en el mejor equipo del mundo. Estoy aquí y espero", declaró en rueda de prensa.

Todo ello, en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. "Cada vez me cuido y entreno más. Ahora vemos muchos jugadores que hasta 39 años pueden jugar a nivel alto. Me entreno muy fuerte toda la semana para llegar bien al día de partido, y voy a continuar así, porque me encanta el fútbol y disfruto mucho de este equipo", expresó.

En este sentido, no se considera el salvador del equipo, como máximo goleador de los suyos y solo dos días después de haberle dado la victoria en el descuento ante el Elche. "No creo que tenga que salvar al equipo todos los días, tengo que ayudar. Vamos a marcar más goles, tenemos muchas ocasiones, y hay que encontrar ese factor suerte. Tenemos un gran equipo, con grandes jugadores", insistió.

También confesó que no le molesta que se cuestione la cantidad de tantos que marca. "A mí no me molesta, el fútbol no es solo goles. Un jugador tiene que dar más que goles: asistencias, movimientos... La gente te va a buscar para meter goles. Yo sé que cuando entro en el campo es para ayudar a ganar", señaló, antes de hablar de si se siente más cómodo como mediapunta o como delantero centro. "Ahora tengo el físico para jugar un poco libre; puedo jugar donde va el balón, pero en tres años dependerá de mi cuerpo. Ahora puedo jugar donde quiero", explicó.

Sobre el duelo ante el Atalanta, el delantero francés recalcó que deben "salir con mucha ambición y ganar este partido". "Es muy importante para todos. Será muy difícil, porque el adversario es muy bueno. Tenemos la corta ventaja de la ida, pero eso no sirve de nada mañana. Nosotros estamos listos para ganar", indicó.

"El Atalanta juega bien y defiende muy bien, como los equipos italianos, pero nosotros vamos a jugar con nuestra idea, a mover el bloqueo, jugar más rápido. Vamos a tener un partido difícil y vamos a entrar en el campo para ganar y estar más arriba", prosiguió.

Así, aseguró que "siempre" hay "presión" por ganar y marcar más goles en el Real Madrid. "Tenemos ocasiones para meter más goles, estamos entrenando todos los días para el día de partido. Todos los jugadores de delante quieren meter goles, y tenemos que meter más, pero estamos ganando. Es difícil buscar el hueco cada vez más porque los rivales son mejores", analizó.

En este sentido, Benzema insistió en que "el fútbol ha cambiado mucho". "Ahora los equipos se meten atrás y no puedes hacer contras. Intentamos siempre marcar, pero en el último partido los diez jugadores se metieron atrás. Tienes que tener paciencia y mover este bloqueo. Fue una pequeña remontada y tres puntos más, que es lo más importante", aseguró sobre el duelo ante los ilicitanos.

"Favoritos no sé si hay, porque en el fútbol ahora hay grandes equipos que pueden perder con equipos pequeñitos. El fútbol ha cambiado mucho, y si se cree se puede llegar a la final de la 'Champions'. Estamos vivos y podemos avanzar más. No estoy de acuerdo con que el fútbol español es inferior, todo el mundo está igual", advirtió.

"¿JUGAR CON CRISTIANO? CLARO QUE ME GUSTARÍA"

En otro orden de cosas, reconoció que se sentiría contento si Cristiano Ronaldo volviese al Real Madrid, como se está especulando últimamente. "Con Cristiano he hecho muchas cosas aquí en Madrid, muchos goles, asistencias... Fue hace mucho tiempo, hoy Cristiano juega en otro equipo. No soy el presidente o el entrenador, no sé si esta bien o no en la Juve. ¿Jugar con él otra vez? Claro, conmigo se portó muy bien. Pero no puedo decir nada, no soy el entrenador o el presidente", apuntó.

Menos hablador se mostró ante la posibilidad del fichaje del noruego Erling Haaland. "Es un jugador que no está en el club. Cada año se habla de jugadores, de delanteros, de gente que puede marcar muchos goles en el Real Madrid. Es un jugador que mete muchos goles en el equipo en el que está; si algún día tiene la oportunidad y viene, se verá", subrayó.

Por último, sí confesó su tristeza por la nueva lesión del belga Eden Hazard. "Eden no ha tenido mucha suerte desde que llegó a Madrid. Me pone un poco triste, porque es un jugador 'top' y nos podemos ayudar mucho en el campo. Está triste, porque quiere demostrar que es una estrella. Estamos aquí para ayudarle, ojalá que se recupere pronto y nos ayude en el campo. Necesitamos a Eden también", concluyó.