Aubameyang, fuera de la lista del Chelsea para la Champions; Joao, Enzo y Mudryk, inscritos con el equipo blue

Los delanteros Joao Félix y Mykhailo Mudryk y el centrocampista Enzo Fernández son los tres fichajes inscritos por el Chelsea en la lista A para las eliminatorias de la Liga de Campeones, de la que se ha quedado fuera Pierre Emerick Aubameyang, según la nómina oficial anunciada por la UEFA y el propio club.

