Un golazo de chilena de Giroud complica la eliminatoria a un Atleti muy defensivo

FINAL DEL PARTIDO: ATLETI 0 - CHELSEA 1 (GIROUD)

93' - Tarjeta amarilla a Lemar por una fuerte entrada sobre Pulisic

90' - 6 minutos de descuento

87' Doble cambio en el Chelsea: Havertz y Pulisic por Giroud y Werner

84' - Cambio en el Atleti: Vitolo entra por Hermoso

RUBÉN MARTIN "El Atleti pasa a defender de cuatro"

PACO GONZÁLEZ: "Tendría que haber acercado a Llorente al área"

83' - Llegada por la derecha con mucho peligro de Werner que acaba disparando al primer palo Oblak despeja a córner; sacado sin peligro

82' - Triple cambio en el Atleti: Torreira, Dembelé y Lodi entran por Correa, Saúl y Joao Félix

79' - Luis Suárez y Rudiger se encaran después de que el uruguayo forzara un córner: saca Koke desde la derecha y lo despeja la defensa

Tercer cambio en el Chelsea: James entra por Hudson-Odoi

74' - Doble cambio en e Chelsea: Ziyech y Kanté entran por Kovacic y Mount

69' - GOL DEL CHELSEA, GOL DE GIROUD: 0-1. Giroud adelanta al Chelsa con un gol de chilena. El VAR revisó la jugada porque no se sabía si el balón lo había recibido de Mount, que hubiera sido anulado por fuera de juego del delantero francés, o de Hermoso, que parece que es el que finalmente toca

PACO GONZÁLEZ: "El partido de Suárez y de Giroud es muy complicado porque no les está llegando ningún balón"

64' - Jorginho ve la tarjeta amarilla por una fuerte entrada sobre Joao Félix. El jugador del Chelsea se perderá el partido de vuelta por sanción

62' - Saque de esquina para el Atleti, que saca en corto y Llorente se lía, pierde el balón ante Werner y se ve obligado a hacer falta para parar el contragolpe. Llorente ve la tarjeta amarilla

60' - Saúl lo intenta con un disparo desde el centro del campo pero sin peligro para Mendy

59' - Córner a favor del Chelsea que saca Mount desde la derecha y acaba en las manos de Oblak

58' - El Atleti vuelve a llegar, ahora por la izquierda, y el centro acaba en un rechace y una chilena de Joao Félix que se marcha alta

56' - Por fin consigue rematar una Luis Suárez, que dispara tras un pase de Correa pero la defensa tapa el balón y el córner se saca sin peligro

51' - Córner para el Chelsea, que saca en corto y el centro con peligro lo saca la defensa de cabeza

47' - Córner a favor del Atlético: saca Lemar desde la izquierda y acaba en falta en ataque

46' - ¡¡COMIENZA LA SEGUNDA PARTE!!

GONZALO MIRÓ: "Con el perfil de futbolistas, espero otro planteamiento. Entiendo el resultado que quiere sacar Simeone pero hubiera contado con otros jugadores"

PETÓN: "Uno de los partidos más bonitos del Atleti fue en Stamford Bridge, son dos partidos. Haré los juicios al final del del segundo"

DESCANSO: ATLETI 0 - CHELSEA 0

45'+1' - Córner forzado por Azpilicueeta que saca Mount y acaba en falta en ataque

42' - Jugada con peligro de Correa, que se mete en área y le deja el balón a Suárez en área pequeña pero el uruguayo no consigue rematar con claridad y Rudiger acaba llevándose el balón

39' - Otra llegada del Chelsea a través de Werner, que disparó dentro del área pegado al palo derecho y Oblak despejó como pudo el balón

35' - Buena llegada del Atleti a través de Lemar, que se equivoca en el pase por alto a Suárez, demasiado largo. Lemar tenía mejor pase a Joao Félix, que se había metido a su izquierda

26' - Centro de Marcos Alonso desde la izquierda que remata Giroud de cabeza pero el balón rebota en la defensa rojiblanca

Both sides still searching for a moment to make their mark on this game. 25 minutes played.



�� 0-0 �� [25’] #ATMCHEpic.twitter.com/IYHXr1VQF9