El Atalanta-Villarreal, aplazado por una intensa nevada

El partido que enfrentaba este miércoles al Atalanta y al Villarreal en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones ha sido aplazado al jueves 9 de diciembre, sin horario todavía confirmado, debido a la intensa nevada que ha caído en Bérgamo.

La UEFA decidió aplazar el duelo pasadas las 21 horas, el horario previsto para su comienzo, debido a la nieve que dejó impracticable el terreno de juego en el Gewiss Stadium. El árbitro del encuentro, el inglés Antony Taylor, no dudó en postergar el duelo.





Due to adverse weather conditions, the referee, in conjunction with the UEFA delegate & the teams, has decided to postpone the match between Atalanta & Villarreal in Bergamo.



An announcement will be made in due course about the re-arranged date & time for this game to be played.