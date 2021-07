Así es el nuevo balón de la Champions League 21/22

Ante el inminente arranque de la Temporada 2021-22 de la Champios League, este viernes fue presentado el nuevo balón que se utilizará durante el próximo curso.

A través de redes sociales, Pro:Direct Soccer, uno de los sitios especializados más importante en la venta de productos de futbol, compartió las primeras imágenes de la pelota de la marca Adidas.

Just Dropped ?? Introducing the Official Champions League match ball 'Pyrostorm" for the 21/22 season ?? Ratings out of ??? Available now at Pro:Direct Soccer ??



Shop here ?? https://t.co/g00WsVwRkppic.twitter.com/vjTbkirL2s