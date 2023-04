Ancelotti: "El partido ha sido bueno, también el resultado, pero pudimos hacerlo mejor"

Carlo Ancelotti salió, como cabía esperar, "satisfecho" tras el 2-0 que el Real Madrid endosó al Chelsea en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El técnico italiano, en declaraciones a Movistar, cree que su equipo "manejó bien el partido. Son cuartos de final, es un partido que hemos manejado bien, y cuando jugamos con uno más, marcamos otro gol".

En conclusión: "El partido ha sido bueno, también el resultado. Creo que se podía hacer mejor sobre todo en el último tercio".

También se centró en Vinicius, a quien recriminó no haber asistido a Benzema para haber ampliado la goleada en una jugada clara para haber hecho el 3-0: "Le dije que probablemente no viera a Benzema; no siempre que encara opta por la mejor solución, pero como siempre, ha sido muy, muy importante".

Ancelotti pide prudencia para el partido de vuelta pese a la renta de dos goles a favor: "Allí iremos a jugar como estamos jugando, no tenemos que mirar al resultado, porque hay otros 90 minutos".