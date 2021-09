Ancelotti: "Este equipo no solo tiene calidad, tiene también compromiso"

Carlo Ancelotti, entrenador italiano del Real Madrid, reconoció que sufrieron “en la primera parte” en la victoria contra el Inter de Milán (0-1), pero a la vez aseguró que los italianos gastaron “mucha energía” para ello y lo pagaron en la segunda mitad, donde su equipo jugó “mejor”.



“La victoria la merecen los jugadores porque han trabajado, sufrimos en la primera parte y jugamos mejor en la segunda parte. En un partido tan intenso, cuando metes a un jugador fresco ayuda mucho y lo han hecho muy bien”, dijo en rueda de prensa.



“El partido fue muy intenso. Tenemos que anotar que Inter ha gastado mucha energía en la primera parte y lo pagó en la segunda parte. El partido fue igualado en el aspecto físico, donde ellos hicieron mejor en la primera y nosotros en la segunda. El nivel físico del equipo es muy bueno porque tengo jugadores con mucha energía física”, añadió sobre el aspecto físico.



“Courtois nos salvó en la primera parte; hizo dos o tres paradas de gran nivel. Defensivamente no lo hemos hecho mal, hemos perdido algún balón en área de penalti, pero por el resto han jugado muy bien todos”, analizó.



Ancelotti ponderó el papel del brasileño Rodrygo Goes, más allá de su gol: “No es tan importante la cantidad de los minutos. Los que entran del banquillo pueden determinar el partido, Rodrygo ha tenido muy buen papel esta noche, no porque marcó en el último minuto, porque trabajó mucho en defensa. Su papel es el de un jugador importante que puede jugar desde el principio o entrar del banquillo y ser determinante”, dijo.



Por su entrada, el belga Eden Hazard se quedó sin jugar: “Pensé en sacarlo en la segunda parte, pero como el Inter cerraba muy fuerte el centro he decidido poner a jugador por banda, como Rodrygo y Vinicius para intentar atacar por fuera”, explicó.



El que sí participó, y debutó en la Liga de Campeones fue el francés Eduardo Camavinga. Y lo hizo con la asistencia del tanto de Rodrygo tras estrenarse, marcando, en LaLiga Santander el pasado domingo: “Es un jugador que puede jugar en el Real Madrid y lo hemos fichado por esto. Hay que ser pacientes con él para que tenga la oportunidad de progresar bien, lo está haciendo y es un jugador con mucha calidad; tiene que mejorar el aspecto defensivo y lo hará en el futuro”.



“Creo que tenemos jóvenes muy fuertes, con mucha calidad. Tenemos que meter experiencia, es normal en este tipo de partidos. El equipo tiene jóvenes con muchísima calidad”, valoró sobre los jóvenes del equipo.



Ancelotti explicó también por qué jugó el suizo David Alaba de central, la posición que le será habitual para el futuro, y el español Nacho Fernández, a pierna cambiada, en el lateral izquierdo en lugar del canterano Miguel Guitérrez, titular en los dos últimos partidos de Liga: “Sobre todo por la experiencia es la decisión de elegir a Nacho. Miguel jugó el domingo por la noche, no estaba tan fresco y era un partido en el que la experiencia es muy importante. Si está bien, si no hay emergencias, Alaba va a jugar de central”, desveló.