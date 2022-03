Allegri: "Morata tiene que ser siempre peligroso en ataque, no solo mañana"

El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, confirmó que el argentino Paulo Dybala y el italiano Giorgio Chiellini no partirán de inicio en la vuelta de octavos de final ante el Villarreal del próximo miércoles.

"Chiellini, Dybala y Bernardeschi entran en la convocatoria. Esperamos cumplir en 90 minutos, pero hay prórroga. No han jugado casi en el último mes, así que pueden ser cambios clave. Los cambios serán muy importantes", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro.

Allegri confirmó, de la misma manera, que el italiano Leonardo Bonucci es baja segura, que el suizo Dennis Zakaria volverá a la actividad el jueves y que arriba el serbio Dusan Vlahovic será titular. Pese a que no desveló quién le acompañará en la ofensiva, se espera que lo haga el español Álvaro Morata, del que dijo que "está en un gran estado de forma" y que "es muy peligroso".

"Vlahovic juega mañana. Morata se encuentra en un buen momento de forma y tiene que marcar, como Vlahovic. Eso sí, muchos lo están haciendo bien, nos hemos convertido en un grupo de granito. Pero no hemos hecho nada todavía", expresó.

?? Allegri: «@AlvaroMorata deve far gol, come Vlahovic. Ma stanno facendo bene in tanti e siamo pronti. Pellegrini è cresciuto molto, è contento ma ha ancora margini di miglioramento»#JuveUCL#JuveVillarreal