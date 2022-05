Alexander Arnold: "Merecemos estar aquí, hemos jugado cuatro competiciones y llegado a la final en todas"

El defensa del Liverpool Trent Alexander-Arnold reconoció que "es un lujo ver jugar" al brasileño Vinicius Jr, con el que este sábado tendrá uno de los duelos más atractivos de la final de la Liga de Campeones, pero advirtió que todo pasa por hacer "un trabajo como equipo", mientras que no escondió que jugar ante el Real Madrid "da todavía más importancia" al partido.

"Estoy con muchas ganas de enfrentarme a todo el Real Madrid. Jugando contra el Real Madrid sabes que te vas a enfrentar contra jugadores de primera categoría en todas las posiciones del campo. A Vinicius es un lujo verle jugar, pero sabemos que tenemos un trabajo como equipo", comentó Alexander-Arnold este viernes en la rueda de prensa oficial de su equipo.

Para el lateral, "tener la posibilidad de ganar" una segunda Champions con tan sólo 23 años "es especial". "Pero también para todos. Ha habido muchas leyendas del fútbol que no han tenido estas ocasiones. Sabemos que nos enfrentamos a un rival de primera categoría y que vamos a tener que jugar bien para lograrlo", admitió.

Trent Alexander-Arnold: "To even be in with a chance of winning a second Champions League title at this young age is special for me. There have been many legends of the game that haven’t had these opportunities."@LFC | #UCLfinalpic.twitter.com/esUVqo5LSJ