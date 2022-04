Alan Shearer se quita el sombrero con el 'panenka' de Benzema

Alan Shearer, leyenda del fútbol inglés, no se podía creer el penalti que lanzó Karim Benzema y destacó el coraje del francés después de haber fallado tres penaltis este mes. El que fuera futbolista del Newcastle United y que aún se mantiene como el máximo goleador de la Premier League comentó el partido entre Real Madrid y Manchester City en BT Sport. Shearer quedó sorprendido por el penalti de Benzema.



"Después de fallar tres penaltis este mes... Todo lo que puedo hacer es reírme y decir: 'No me puedo creer que Karim Benzema haya hecho eso'", dijo Shearer. "Hay que tener mucho coraje para hacer eso, pero también mucha confianza y habilidad para hacer eso. Da la sensación de que cada día es mejor. La audacia que tiene, es increíble", añadió el legendario delantero del fútbol inglés.