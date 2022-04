10.000 euros de multa al United por el lanzamiento de objetos al Cholo Simeone en su retirada a vestuarios

El Manchester United ha sido castigado por la UEFA con 10.000 euros de multa por el lanzamiento de objetos y líquidos desde la grada en la retirada de Diego Simeone al túnel de vestuarios el pasado 15 de marzo, en el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League.

Nada más finalizar el partido, el 'Cholo' Simeone corrió por la banda hacia la esquina en la que se encuentra la bocana del túnel de vestuarios. Durante su trayecto, le acompañó una lluvia de objetos de la que tomó buena nota la UEFA y por la que ha recibido la sanción, tal como informa este jueves 'Manchester Evening News'.

Simeone explicó después del partido que en esa carrera no fue consciente de que le estaba cayendo de todo sobre la grada: "Cuando salí del campo corrí porque estaba feliz y me gusta disfrutarlo en el vestuario, así que no sé qué pasó. Todo lo que estaba pensando era en entrar al vestuario, estaba muy feliz".

El Manchester United sigue investigando la acción, tratando de identificar a alguno de los autores.