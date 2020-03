La UEFA aplaza varios torneos de selecciones de fútbol sala "hasta nueva orden"

La UEFA anunció este viernes el aplazamiento "hasta nueva orden" de varios de sus torneos o eliminatorias relacionadas con el fútbol sala continental de selecciones, a causa del brote de coronavirus. "A la luz del desarrollo de la propagación del COVID-19 en Europa y de las correspondientes restricciones de viaje impuestas por los gobiernos, varios torneos de fútbol sala y otros eventos próximos se han aplazado hasta nueva orden", señaló la UEFA.

