Movistar Inter, campeón de invierno; Levante y Jaén, a la Copa de España

Movistar Inter se proclamó campeón de invierno pese a perder 1-2 frente al Jaén Paraíso Interior y gracias a la derrota del Barça contra el Servigroup Peñíscola, que sorprendió al conjunto azulgrana con una victoria de prestigio (3-1) ante su afición.



Tres equipos se disputaban dos billetes para la competición organizada por la RFEF y el Jaén Paraíso Interior consiguió uno en el lugar más complicado. La otra plaza para la Copa de España la consiguió el Levante UD FS, que ganó al Aspil Jumpers Ribera Navarra y dejó al O Parrulo Ferrol sin opciones de acceder a la octava plaza.



Al Levante y al Jaén Paraíso Interior le habrían valido una derrota para jugar la Copa de España. El O Parrulo Ferrol, su máximo perseguidor, fue vapuleado por el Viña Albali Valdepeñas.​ Ganó 6-1 con un doblete de Chino y se asentó en la tercera posición para erigirse como el equipo revelación del curso.



En el duelo de la parte alta de la clasificación, Osasuna Magna ganó 3-1 al Palma Futsal y dejó a su rival sin la tercera plaza. El cuadro navarro, con las dianas de Rafa Usín, Martel y Mancuso, culminaron un buen primer tramo del campeonato. Serán quintos tras las primeras quince jornadas.



Por detrás, ElPozo Murcia acecha esa posición con los mismos puntos, 28, después de ganar sin sobresaltos al Fútbol Emotion Zaragoza, que se queda un punto por encima de las plazas de descenso.

��⚽ ¡Resultados y clasificación de la Jornada 1️⃣5⃣ de Primera División!



