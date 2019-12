El Barça despide el año en el Palau con una ajustada victoria sobre ElPozo

El Barça venció 2-1 a ElPozo Murcia en el Palau Blaugrana en un igualado partido de liga de Primera División, en la cual seguirá líder al cierre de esta decimocuarta jornada.

Los azulgrana, que se vieron superados por un Pozo que controló la posesión en la mayor parte del encuentro, aprovecharon las pocas oportunidades que generaron para ganar el partido y volver a la senda del triunfo tres jornadas después.

La decimocuarta jornada de la Liga de Primera División de Fútbol Sala se desarrolló sin sobresaltos para los primeros de la tabla en liza, el Movistar Inter, que recuperó el liderato, y el Palma Futsal, el Valdepeñas y Osasuna Magna, que ganaron sus compromisos para dejar sin cambios la zona noble de la clasificación.



El más contundente fue el Palma Futsal, que dejó grogui al Industrias Santa Coloma con una goleada de escándalo. El 8-0 final reflejó la superioridad de un equipo que se mantiene en la tercera posición gracias a una actuación excelsa del brasileño Ximbinha, autor de cinco de las ocho dianas. Bermussell, en propia meta, Joaki y Raúl Campos, completaron una buena noche para el conjunto balear, que se mantiene en la tercera plaza.



Tampoco falló el Movistar Inter, que tenía que ganar para recuperar el liderato tras la victoria que consiguió este lunes el Barcelona ante ElPozo Murcia. El conjunto madrileño no tuvo piedad del O Parrulo, que abandonó la octava posición después de perder 1-5 y permitió a su rival mantenerse en el liderato.



El Zaragoza AD Sala 10-Viña Albali Valdepeñas se convirtió en el partido más eléctrico del día. El conjunto maño, que pelea por no descender, plantó cara al andaluz, que consiguió sujetar la cuarta plaza después de llevarse un partido loco que finalizó 5-6 a su favor.



Más cómodo fue el marcador para Osasuna Magna, que se llevó el derbi ante el Aspil Jumpers Ribera Navarra después de ganar 1-3. Alejandro Llamas, a los once minutos y los brasileños Bynho y Araca en la segunda parte, dieron los tres puntos a un equipo que sigue quinto en la clasificación. Mientras, su rival, que acertó por medio de Nil Closas, sigue coqueando con el descenso y está separado por dos puestos de Segunda División.



En el duelo de la zona baja de la clasificación, el Córdoba Patrimonio tomó impulso para alejarse de la parte baja e hizo más colista al Pescados Rubén Burela. Ganó 5-1 con un doblete de Ezequiel Montero y con los tantos del portero Cristian Ramos, de César Velasco y de Manu Leal y acabó la jornada a cuatro puntos de la octava plaza y a cuatro del descenso.



Esa octava posición la ocupó el Levante UD FS. Se la arrebató al O Parrulo Ferrol después de ganar 3-8 al Jaén Paraíso Interior, el único de los ocho primeros junto a ElPozo Murcia que perdió esta jornada.