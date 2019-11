ElPozo Murcia empata con el Pesaro y estará en la 'Final Four'

ElPozo Murcia ha cosechado este domingo un empate (3-3) ante el Pesaro C5 italiano en la última jornada de la ronda élite de la UEFA Futsal Champions League, que se está disputado en Kazajistán, y estará, junto al Barça, en la 'Final Four' 12 años después.

Tras ganar esta semana al anfitrión Kairat Almaty (1-4) y al Benfica (4-2), los hombres de Diego Giustozzi tiraron de épica para reponerse a un 3-1 adverso y rescatar un empate que les permitirá luchar por el título continental.

Así, además de los murcianos y el Barça, que logró su billete el pasado jueves, también estará el Partido Comunista de la Federación Rusa (KPRF), en el que juega el ala segoviano Lin. La última plaza en juego se la disputarán el Sporting de Portugal y el Tyumen ruso.

En el duelo de este domingo, el gol de Salas a los cinco minutos y el tanto en propia puerta a la media hora de Andresito pusieron cuesta arriba el choque para ElPozo, que a pesar de recortar distancias un minuto después por mediación del pívot brasileño Felipe Paradynski parecían casi hundidos con el tanto de Honorio a cinco minutos para el final.

Sin embargo, en el minuto 38 y en solo 40 segundos, Pol Pacheco y Fernando emergían para anotar los dos goles que ponían la igualdad en el luminoso y que a la postre permitieron al equipo alcanzar la 'Final Four'. El cuadro murciano no pisaba la ronda final desde 2008, cuando llegó al partido definitivo por el título y cayó en los penaltis ante el MFK Viz-Sinara Ekaterimburgo. La 'Final Four' de cuatro equipos se jugará en abril de 2020 en una sede que se confirmará a finales de este año.